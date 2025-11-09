1
FRIED, Teodoro, Dr.
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ FRIED, Teodoro, Dr., Z.L., falleció el 8-11-2025. - Querido Teo, te despedimos con mucha tristeza y te vamos a extrañar mucho. Poldy e Irene, Andrea y Matías, Martín y Luciana y familiares. Acompañamos con mucho amor a Mónica, Naty, Diego y Brunito.
