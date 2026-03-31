Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos para este martes 31 de marzo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos para este martes 31 de marzo. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que son las 14 provincias afectadas por los avisos vigentes.

El nivel naranja por tormentas rige en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde se prevén lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. El SMN indicó que estos fenómenos estarán acompañados por precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

Por su parte, la alerta amarilla por tormentas alcanza al oeste y sur de Buenos Aires, el este de Río Negro, La Pampa, el sur de Córdoba, el sur de San Luis, el este de Mendoza, el oeste de Catamarca, el oeste de Salta y pequeñas zonas del oeste de Tucumán y Jujuy. En estas áreas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Los valores acumulados se ubicarán entre 30 y 65 milímetros.

A su vez, rige una alerta amarilla por lluvias en el sudoeste de Santa Cruz, donde se esperan precipitaciones, algunas localmente fuertes, con acumulados entre 10 y 20 milímetros. No se descarta la ocurrencia de nieve en zonas elevadas.

En paralelo, el organismo emitió una alerta amarilla por vientos en Santa Cruz, Chubut, el oeste de Río Negro, el sudoeste de Neuquén y Tierra del Fuego. El área será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Rige una alerta amarilla por lluvias en Santa Cruz Ricardo Pristupluk

Frente a este escenario, el SMN recomendó, en las zonas bajo alerta naranja por tormentas, seguir las indicaciones de las autoridades, limitar las salidas a lo estrictamente necesario, permanecer en construcciones cerradas, desconectar los electrodomésticos ante el ingreso de agua y alejarse de zonas inundables, además de asegurar objetos que puedan volarse y preparar un kit de emergencia.

Para las áreas bajo alerta amarilla por lluvias, aconsejó evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, mantenerse alejado de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

En tanto, ante la alerta amarilla por vientos, recomendó evitar actividades al aire libre, asegurar elementos que puedan ser desplazados, mantenerse lejos de puertas y ventanas y no refugiarse bajo estructuras inestables, además de extremar las precauciones al conducir.

El tiempo en CABA

Para este martes, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires la temperatura oscilará entre una mínima de 22°C y una máxima de 29°C. Se espera una jornada parcialmente nublada por la mañana, con neblina hacia el mediodía y cielo parcialmente nublado durante la tarde y la noche. En tanto, el miércoles y el jueves se prevé que se registren precipitaciones.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 31 de marzo SMN

Por otra parte, en la provincia de Buenos Aires se esperan condiciones similares, con una mínima de 21°C y una máxima de 29°C. Durante la mañana y el mediodía habrá neblina, mientras que por la tarde y la noche el cielo estará parcialmente nublado. A lo largo de la jornada se mantiene una baja probabilidad de precipitaciones, aunque hacia mitad de semana se anticipan tormentas y vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

En tanto, en Córdoba la mínima será de 24°C y la máxima de 34°C, en Tucumán 22°C y 33°C, en Santa Fe 24°C y 34°C, en Entre Ríos 23°C y 33°C, en Jujuy 16°C y 25°C y en Salta 17°C y 25°C. En el noreste, Misiones tendrá 24°C y 35°C.

Por su parte, en La Rioja se prevén 23°C y 33°C, en Santiago del Estero 24°C y 36°C, en San Luis 23°C y 34°C, en San Juan 24°C y 36°C, en Mendoza 23°C y 31°C y en Río Negro 23°C y 30°C. En Chubut se esperan 21°C y 26°C, mientras que en Santa Cruz las marcas serán de 10°C y 13°C.