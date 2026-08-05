SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FUNES de BLASCO, Elena María, q.e.p.d. - Calixto y Martina Zabala despedimos con mucho cariño a nuestra querida Elena María.

✝ FUNES de BLASCO, Elena María. - Jorge y Raquel Lavalle Cobo acompañan a Armando y sus hijos con todo cariño y oraciones.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa