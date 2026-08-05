FUNES DE, Elena María

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FUNES de BLASCO, Elena María, q.e.p.d. - Ana Otermín de Domínguez y sus hijos Macarena e Ignacio, Jorge y Sofi (as.) despiden a Elena, mi hermana mayor del corazón. Con los recuerdos de tantos momentos compartidos. Te esperan en el cielo amiga querida. Rezando por tu alma, abrazamos a Armando y a tus hijos.

Avisos fúnebres

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