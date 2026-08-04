FUNES, Elena María

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FUNES de BLASCO, Elena María, q.e.p.d. - Tu marido Armando, tus hijos Armando y Cecilia Frias; Martin y Gloria Hartrik; Diego y Ángeles Rodriguez; María y Carlos Sosa; y Elena y Miguel Arrastoa, tus nietos y bisnietos, ruegan una oración en tu memoria y por tu eterno descanso junto a la Virgen.

✝ FUNES de BLASCO, Elena María. - Tus hijos Angeles y Diego Blasco Funes, sus hijos y nietos te vamos a recordar con mucho cariño y agradecimiento y rogamos una oración en su memoria.

✝ FUNES de BLASCO, Elena María. - Hugo Anzorreguy y Margarita Moliné O¨Connor despedimos con cariño a nuestra querida y ejemplar amiga Elena María. La vamos a extrañar.

✝ FUNES de BLASCO, Elena María, q.e.p.d. - Madrinita de mi corazón, ¡fuiste tan especial para mí! Gracias por todo el amor que me diste a través de los años. Te voy a extrañar. Carolina Sala.

✝ FUNES de BLASCO, Elena María. - Ivonne y Jorge España con sus hijos acompañan a Armando, Elena, María y Armando Miguel en su dolor con sus oraciones.

✝ FUNES de BLASCO, Elena María, q.e.p.d. - Alfredo J. Rouillon Tonazzi, Laura Reynoso y sus hijos Alfredo, Francisco y Justina Rouillon despiden con mucho cariño a Elena María Funes y acompañan a Armando Blasco, hijos y nietos.

✝ FUNES de BLASCO, Elena María, q.e.p.d. - Jorge Anzorreguy, Silvia Moliné O¨Connor de Anzorreguy, hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ FUNES de BLASCO, Elena María, q.e.p.d. - Querida amiga, te despido con todo mi cariño. Te voy a extrañar. Elena G. Almeyra.

✝ FUNES de BLASCO, Elena María, q.e.p.d. - Alba, Beatriz, Cristina, Mary, Rina y Mónica despiden con dolor a su generosa hermana en Cristo y ruegan a Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa que la reciba en sus brazos.

✝ FUNES de BLASCO, Elena María, q.e.p.d. - Saturnino Jorge Funes y su hijo Saturnino despiden a la queridísima Elena María, abrazan a Armando Blasco y toda la familia Blasco Funes, y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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