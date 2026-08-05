1
FUNES, Elena María
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FUNES de BLASCO, Elena María, q.e.p.d. - Alberto y Graciela V. de Petracchi, hijos y nietos la despiden con oraciones y abrazan a Armando y familia con mucho cariño.
✝ FUNES de BLASCO, Elena María. - Gustavo y Petty Anzorreguy, hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
✝ FUNES de BLASCO, Elena María, q.e.p.d. - Josefina y Jorge Navarro Viola y sus hijas acompañan a Saturnino, Armandito y a sus familias con mucho cariño.
✝ FUNES de BLASCO, Elena María, q.e.p.d. - Susana Almeyra de Moliné O¨Connor, hijos y nietos despiden con mucha tristeza a la querida Elena María y acompañan a la familia en estos tristes momentos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Fuerte sanción diplomática: Brasil no repondrá a su embajador y rebaja la relación con Argentina por los insultos de Milei a Lula
- 3
Milei quiere que sean más. Minerales, fronteras y puertos: estos son los 13 millones de hectáreas en manos de extranjero
- 4
¿Cuánto cobra un mecánico por hora en Argentina en agosto 2026?