FUNES, Elena María

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FUNES de BLASCO, Elena María, q.e.p.d. - Alberto y Graciela V. de Petracchi, hijos y nietos la despiden con oraciones y abrazan a Armando y familia con mucho cariño.

✝ FUNES de BLASCO, Elena María. - Gustavo y Petty Anzorreguy, hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ FUNES de BLASCO, Elena María, q.e.p.d. - Josefina y Jorge Navarro Viola y sus hijas acompañan a Saturnino, Armandito y a sus familias con mucho cariño.

✝ FUNES de BLASCO, Elena María, q.e.p.d. - Susana Almeyra de Moliné O¨Connor, hijos y nietos despiden con mucha tristeza a la querida Elena María y acompañan a la familia en estos tristes momentos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa