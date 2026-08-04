FUNES ROUILLON, Elena María

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FUNES ROUILLON de BLASCO, Elena María. - Despedimos con mucha tristeza a nuestra querida Elena María Funes Rouillon de Blasco. Con la seguridad que en el cielo vas a estar con tu amado hermano Fernando. María Julia Lando de Funes, sus hijos Fernando, Sebastián y Agustina Funes y todos sus sobrinos nietos.

Avisos fúnebres

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