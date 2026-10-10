FUNES, Saturnino R. R.,
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FUNES, Saturnino R. R., q.e.p.d. - Su mujer, María Laura Sánchez Zinny; sus hijos Saturnino Jorge, María Laura y Santiago Villamil, Francisco y Victoria Barreto; y sus nietos Saturnino Jorge Funes, Alexia Villamil, y Delfina, Damasia y Ángeles Funes lo despiden con amor y agradecimiento por su ejemplo de vida. El entierro se realizará hoy, a las 11, en Jardín de Paz. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.
✝ FUNES, Saturnino R. R., q.e.p.d., 8-10-2026. - Saturnino J. Funes y Consuelo Tolosa Paz, y Saturnino J. Funes (h.), despiden a su modelo de padre y abuelo, hombre de convicciones y honor, amigo de sus amigos, siempre presente y atento, lo van a extrañar. Ruegan una oración en su memoria, y saben que ya está muy bien acompañado allá arriba. El entierro se realizará hoy, a las 11, en Jardín de Paz.
✝ FUNES, Saturnino R. R., q.e.p.d. - Tus hijos María Laura y Santiago Villamil y tu nieta Alexia Villamil te recordarán siempre con mucho amor. Genio y figura.
FUNES, Saturnino. - A nuestro querido Satur, te despedimos con muchísimo cariño y abrazamos a María Laura, Saturnino, Francisco y Aiaia. Alfredo J. Rouillon Tonazzi, Laura Reynoso e hijos, Alfredo, Francisco y Justina Rouillon.
✝ FUNES, Saturnino, q.e.p.d. - Alberto y Graciela V. de Petracchi, hijos y nietos lo despiden con oraciones y abrazan a María Laura, Satur, Aiaia y Pancho con mucho cariño.
✝ FUNES, Saturnino, q.e.p.d. - El directorio y todos los integrantes de Navarro Viola y Compañía S.A. despiden al querido Saturnino, agradeciendo los años compartidos, y acompañan a su familia con mucho cariño.
✝ FUNES, Saturnino. - Mathias Oleskow y Florencia Martinez Zuviría de Oleskow despiden con gran tristeza a su querido amigo Satur, acompañan a María Laura, Pancho, Aiaia, Satur y familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.
✝ FUNES, Saturnino, q.e.p.d. - Miguel y Susana Navarro Viola despiden a Saturnino y acompañan a María Laura y familia con mucho cariño.
✝ FUNES, Saturnino, q.e.p.d., falleció el 8-10-2026. - Sus amigos del Grupo Mendoza: Enrique Devoto, Ernesto Crescia, Antonio Marotta, José Antonio Cafiero, Carlos Ensinck y Luis García despiden a su amigo y elevan una oración en su memoria.
✝ FUNES, Saturnino, q.e.p.d. - Jorge y Josefina Navarro Viola, sus hijas Clara, Dolores y Pilar lo despiden con gran tristeza y acompañan a María Laura y a toda su familia con muchísimo cariño. ¡Querido gordo, cómo te vamos a extrañar!
FUNES, Saturnino. - María Julia Lando de Funes y familia acompañan en este momento.
✝ FUNES, Saturnino, q.e.p.d. - Josefina y Juan Lastra, con sus hijos Boni y Amalia, Agustín y Gaby, Jofi y Andrés despiden con cariño a un buen amigo y abrazan a María Laura y a sus hijos Satur, Aiaia y Francisco en estos tristes momentos.
✝ FUNES, Saturnino, q.e.p.d. - Rosario Guerrero de Posse Molina, hijos y nietos despiden con tristeza al querido Gordo y acompañan a su familia con muchísimo cariño.
✝ FUNES, Saturnino, q.e.p.d. - Marisa y Germán Voss junto a toda su familia acompañan a los Funes en tan triste momento.
FUNES, Saturnino, q.e.p.d. - Josephina¨s Café y todo su equipo acompañan con profundo pesar a los familiares y amigos del querido y distinguido Saturnino Funes en este difícil momento, y hacen llegar sus más sinceras condolencias.
✝ FUNES, Saturnino, q.e.p.d. - Antonio y Adriana Chalbaud, hijos y nietos despiden al querido amigo con mucha tristeza.
✝ FUNES, Saturnino, q.e.p.d. - Gastón, Daniela, Pilar y Trinidad Lernoud (as.) participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a María Laura, Satur, María Laura (h.) y Francisco en este doloroso momento.
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