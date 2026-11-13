FUTTEN, Inés

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FUTTEN de CASSAGNE, Inés. - El equipo de TCA Tanoira Cassagne participa su fallecimiento y acompaña a Bernie y familia en este doloroso momento.

✝ FUTTEN de CASSAGNE, Inés, q.e.p.d., falleció el 11-11-2026. - Con pena, agradecimiento y esperanza en el encuentro eterno, despiden a Inés, Silvia Richards, Lili Valverde, Mercedes Baliarda, Cecilia Pasman, Catalina Estrugamou, Mara Mazzei y Teresa Naveira. Elevamos nuestras oraciones por Inés y familia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa