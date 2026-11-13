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FUTTEN, Inés
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FUTTEN de CASSAGNE, Inés. - El equipo de TCA Tanoira Cassagne participa su fallecimiento y acompaña a Bernie y familia en este doloroso momento.
✝ FUTTEN de CASSAGNE, Inés, q.e.p.d., falleció el 11-11-2026. - Con pena, agradecimiento y esperanza en el encuentro eterno, despiden a Inés, Silvia Richards, Lili Valverde, Mercedes Baliarda, Cecilia Pasman, Catalina Estrugamou, Mara Mazzei y Teresa Naveira. Elevamos nuestras oraciones por Inés y familia.
Aviso publicado en la edición impresa
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