SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GALTIERI de PACE, Emma, q.e.p.d. - Sus hijos Cynthia y Gregorio, German y Florencia, sus nietos Fran y Noah, su hermana Rita y sobrinos, la despiden con amor y ruegan una oración por su alma.

✝ GALTIERI, Emma, q.e.p.d., falleció el 12-11-2026. - La Universidad de Belgrano a través de su presidente Dr. José Luis Ghioldi, vicepresidentes, directivos, profesores y empleados, acompañan con profundo dolor su partida y ruegan una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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