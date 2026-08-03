SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GALUZZI, Luis Alberto, q.e.p.d. - Con mucha tristeza, la familia Calvo: Horacio y Tete, Joaquín, Patricio, Mariana y sus respectivas familias, despedimos a Luis y acompañamos a su familia en su dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa