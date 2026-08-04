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GALUZZI, Luis
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
GALUZZI, Luis, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios Torre Río de La Lucila participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento.
✝ GALUZZI, Luis. - Marta, Ricardo e hijos despiden a Luis con cariño y agradecimiento por los años compartidos, abrazando a Nelly y toda su familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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