SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GALUZZI, Luis, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios Torre Río de La Lucila participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento.

✝ GALUZZI, Luis. - Marta, Ricardo e hijos despiden a Luis con cariño y agradecimiento por los años compartidos, abrazando a Nelly y toda su familia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa