GANUZA, María Andrea,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GANUZA de HERNÁNDEZ, María Andrea, q.e.p.d. - Rita Ríos y Jesús García Merino participamos con enorme dolor el fallecimiento de Andrea. Nos ha dejado muy tristes su partida, rogamos por su alma y el consuelo para Andrés, sus hijas y para toda esa querida familia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa