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GANUZA, María Andrea,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
GANUZA de HERNÁNDEZ, María Andrea, q.e.p.d. - Rita Ríos y Jesús García Merino participamos con enorme dolor el fallecimiento de Andrea. Nos ha dejado muy tristes su partida, rogamos por su alma y el consuelo para Andrés, sus hijas y para toda esa querida familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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