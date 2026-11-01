SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARBARINI, Fanny E., q.e.p.d., falleció el 29-10-2026. - Sus hijos y nietos participan con profundo pesar su fallecimiento. La despiden con inmenso amor y gratitud por todos los momentos compartidos. Su recuerdo permanecerá siempre en nuestros corazones. Ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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