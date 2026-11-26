GARBARINO, María Graciela
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GARBARINO de SEILER, María Graciela, q.e.p.d. - Tu hermano Tati, Graciela, Toby, Verónica y Ceci te despedimos con profundo dolor y acompañamos con cariño a toda la familia en este triste momento.
✝ GARBARINO, María Graciela, falleció el 24-11-2026. - Lidia Santás y Daniel Razzetto, junto a sus hijos Guido y Tomas, despiden con dolor a Graciela, acompañan a sus hijos, nietos y a toda su familia en este momento, y ruegan una oración en su memoria.
✝ GARBARINO de SEILER, María Graciela, q.e.p.d. - Acompañamos a Verónica, Juanchi, Tati, Queca y Petu con todo nuestro cariño. Siempre recordaremos a Chichi. Mabel, Guillermo Gómez Riera y sus hijos.
✝ GARBARINO de SELLER, María Graciela, q.e.p.d., falleció el 24-11-2026.- Rosana Bracco y Roberto Vázquez participamos con mucha tristeza su fallecimiento. Recordaremos siempre su alegría, cariño y entrega a su profesión de escribana. Acompañamos a Vero, Juanchi, Lore, nietos y familiares.
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