SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARCÍA CARRERA, Antonio, q.e.p.d., falleció el 13-4-2026. - Los miembros del consorcio de propietarios Alvear Tower, Azucena Villaflor 559, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa