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GARCÍA CARRERA, Antonio,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GARCÍA CARRERA, Antonio, q.e.p.d., falleció el 13-4-2026. - Los miembros del consorcio de propietarios Alvear Tower, Azucena Villaflor 559, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento, rogando una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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