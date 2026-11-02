SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARCIA de CATUCCI, Aurora, q.e.p.d., falleció el 31-10-2026. - Guido Ievolella acompaña a sus hijas Liliana y Silvina y a su yerno Bebe en este penoso momento y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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