SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARCIA DIEZ, Ana María. - Acompañamos con mucho cariño a Dolo y a toda su familia en este triste momento. Un fuerte abrazo de Marcos, Karina, Félix, Simón y Julia.

✝ GARCÍA DIEZ, Ana María, q.e.p.d. - Roque Luis Cassini y familia lamentan mucho su partida y acompañan a sus hermanos, hijos y nietos en estos tristes momentos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa