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GARCIA DIEZ, Ana María
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
GARCIA DIEZ, Ana María. - Acompañamos con mucho cariño a Dolo y a toda su familia en este triste momento. Un fuerte abrazo de Marcos, Karina, Félix, Simón y Julia.
✝ GARCÍA DIEZ, Ana María, q.e.p.d. - Roque Luis Cassini y familia lamentan mucho su partida y acompañan a sus hermanos, hijos y nietos en estos tristes momentos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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