GARCÍA MANSILLA, Eduardo
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo. - Ricardo y Mariana Fiorito despiden a Teddy y acompañan a Vero con inmenso amor.
✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo (Teddy), q.e.p.d. - Luis y Susana Posse despiden a Teddy y abrazan a Verónica y a su linda familia con gran cariño.
✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo. - Teresa y Alejandro Dodero despiden a Teddy y acompañan a Verónica y familia en su dolor.
✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo. - Dennis y Marie Claire Brook despiden al querido Teddy con mucho cariño y abrazan a Vero y su familia.
GARCÍA MANSILLA, Eduardo. - Alejandro y María Elena Estrada despedimos con mucha tristeza al querido Teddy. Lo extrañaremos mucho. Abrazamos fuerte a Verónica, Veroniquita y Rafa.
✝ GARCIA MANSILLA, Eduardo, (Teddy), q.e.p.d. - Hugo Petruschansky y todas sus amigas del grupo de los jueves abrazan a Vero con mucho cariño, acompañándola en la despedida de Teddy y ofreciendo oraciones en su querida memoria.
✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo, q.e.p.d. - Santiago y Rita Sánchez Elia rezan por su memoria y acompañan con cariño a Verónica.
Aviso publicado en la edición impresa
Más leídas
- 1
- 2
Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos para este viernes 13 de noviembre: las provincias afectadas
- 3
Un área natural protegida de la Argentina fue seleccionada para integrar una lista internacional de patrimonio geológico
- 4
Demandan a Google, OpenAI, Anthropic, Meta y SpaceX por no poder controlar los efectos negativos de la IA