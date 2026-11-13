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GARCÍA MANSILLA, Eduardo

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARCÍA MANSILLA, Eduardo. - Ricardo y Mariana Fiorito despiden a Teddy y acompañan a Vero con inmenso amor.

GARCÍA MANSILLA, Eduardo (Teddy), q.e.p.d. - Luis y Susana Posse despiden a Teddy y abrazan a Verónica y a su linda familia con gran cariño.

GARCÍA MANSILLA, Eduardo. - Teresa y Alejandro Dodero despiden a Teddy y acompañan a Verónica y familia en su dolor.

GARCÍA MANSILLA, Eduardo. - Dennis y Marie Claire Brook despiden al querido Teddy con mucho cariño y abrazan a Vero y su familia.

GARCÍA MANSILLA, Eduardo. - Alejandro y María Elena Estrada despedimos con mucha tristeza al querido Teddy. Lo extrañaremos mucho. Abrazamos fuerte a Verónica, Veroniquita y Rafa.

GARCIA MANSILLA, Eduardo, (Teddy), q.e.p.d. - Hugo Petruschansky y todas sus amigas del grupo de los jueves abrazan a Vero con mucho cariño, acompañándola en la despedida de Teddy y ofreciendo oraciones en su querida memoria.

GARCÍA MANSILLA, Eduardo, q.e.p.d. - Santiago y Rita Sánchez Elia rezan por su memoria y acompañan con cariño a Verónica.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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