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GARCÍA MANSILLA, Eduardo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo, q.e.p.d. - Los copropietarios del consorcio Avenida Libertador 3540 participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo (Teddy), q.e.p.d., falleció el 10-11-2026. - Sus amigos de la Legión del TCA despiden a su querido amigo Teddy y abrazan a su familia con mucho cariño.
✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo R., q.e.p.d. - Rosemary Smith despide con todo cariño al amigo Teddy y acompaña a Verónica, hijos y nietos en su tristeza con un fuerte abrazo.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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