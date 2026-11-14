SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo, q.e.p.d. - Los copropietarios del consorcio Avenida Libertador 3540 participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo (Teddy), q.e.p.d., falleció el 10-11-2026. - Sus amigos de la Legión del TCA despiden a su querido amigo Teddy y abrazan a su familia con mucho cariño.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo R., q.e.p.d. - Rosemary Smith despide con todo cariño al amigo Teddy y acompaña a Verónica, hijos y nietos en su tristeza con un fuerte abrazo.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa