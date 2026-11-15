SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo, q.e.p.d. - Rodolfo Costantini y Verónica Zuberbhuler despiden a Teddy con mucho cariño, acompañan a Verónica y familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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