SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo R. (Teddy), q.e.p.d., falleció el 10-11-2026. - Sus hermanos Julio y Verónica Sym Smith de Pueyrredon y sus sobrinos Jerónimo, Facundo y Martina participan la partida del queridísimo Teddy con muy profundo dolor. Sus restos serán despedidos hoy 11 de noviembre, a partir de las 12, en el cementerio Parque Memorial y sepultados a las 14. ¡Lo vamos a extrañar!

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo (Teddy). - Brian y Carmen Deane e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo Teddy. Abrazan con mucho cariño a Vero, Veroniquita, Rafael y a toda la familia, acompañándolos en este triste momento.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo (Teddy), q.e.p.d. - Ana O. de Domínguez, sus hijos Macarena, Jorge, Sofi e Ignacio despiden con gran tristeza al inolvidable Teddy, recordando tan buenos momentos compartidos. Acompañamos en su pena a Verónica, Veroniquita y Rafael. Rezamos por su alma. En el cielo lo esperan.

✝ GARCIA MANSILLA, Eduardo (Teddy), q.e.p.d. - Sara y Jorge Pereyra de Olazábal lo despiden con mucha tristeza y acompañan con mucho cariño a Verónica y familia en este triste momento.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo. - Su cuñada Eleonora Pueyrredon; sus hijos Luli y Ale, Horacio y Lara, Soli y Alfredo y nietos despiden a Teddy con enorme dolor. Toda una vida juntos, te vamos a extrañar.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo (Teddy,), q.e.p.d., falleció en la paz del Señor, en la ciudad de Buenos Aires, el 9 de noviembre de 2026. - Joaquín Reyes Delgado, Magdalena Puig Terra y sus hijos Magdalena, Joaquín, Francisco, Manuel, Juan y Diego y sus dieciocho nietos, participan con profundo dolor la partida hacia la casa del Señor, del querido hermano, tío y padrino Teddy, acompañan con todo cariño a Verónica, Veroniquita y Rafael, piden una oración por su alma con la gracia y la felicidad de su encuentro en el cielo con el entrañable Eduardito, su querido hermano Lucio y sus adorados padres Rafael y Madelon.

✝ GARCIA MANSILLA, Eduardo. - Lo despedimos con profundo dolor, acompañando a su familia en este triste momento. Diana Araja y Ana Fernández.

✝ GARCIA MANSILLA, Eduardo (Teddy) q.e.p.d. - Eva y Luis Bonamico acompañamos y abrazamos a Verónica y a toda la familia en este triste momento.

GARCIA MANSILLA, Eduardo. - Santiago y Eva Soldati despiden con enorme tristeza a su queridísimo amigo Teddy y acompañan a Verónica, Veroniquita, Rafa y familia con muchísimo amor en estos tan difíciles momentos. Lo vamos a extrañar mucho.

✝ GARCIA MANSILLA, Eduardo (Teddy) q.e.p.d. - Querida Vero, lamentamos profundamente el fallecimiento del querido Teddy. Te acompañamos junto a tus hijos en estos momentos de gran dolor, rogando oraciones en su memoria. Bea y Aldo Fabbri.

✝ GARCIA MANSILLA, Eduardo (Teddy). - Ana y Gustavo D’Alessandro (as.) despiden con mucho dolor a su querido amigo Teddy y acompañan a Verónica, Verito, Rafa y toda la familia en este triste momento.

✝ GARCIA MANSILLA, Eduardo (Teddy), q.e.p.d., falleció el 9-11-2026. - Aldo y Teresita Sessa y familia despiden a su querido amigo Teddy con profundo dolor y acompañan a Verónica e hijos con mucho cariño.

GARCIA MANSILLA, Eduardo (Teddy). - Oscar Mancini (a.) despide con mucho dolor a un amigo y acompaña a Verónica y su familia con cariño.

✝ GARCIA MANSILLA, Eduardo (Teddy), q.e.p.d., falleció el 9-11-2026. - Mercedes y Francisco Ortega, Ana y Gustavo DAlesandro, Bárbara y Enrique Shaw, Mercedes y Guillermo Fiad, Romina y Andrés Freire, Pilar y Gonzalo Tanoira, Inés y Gonzalo Santamarina, Nora y Julio Figueroa y Valeria y Julio Bestani despedimos con inmenso amor y gratitud a Teddy, rezando por su eterno descanso y acompañando a nuestra queridísima amiga Vero en este momento.

GARCÍA MANSILLA, Eduardo, falleció el 9 de noviembre de 2026. - YPO Argentina despide con profunda tristeza a Eduardo García Mansilla, miembro y fundador, y acompaña con cariño a su esposa Verónica Pueyrredón y a sus hijos, en este doloroso momento. El velorio se realizará hoy, en Parque Memorial, a partir de las 12. El entierro tendrá lugar a las 14.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo (Teddy) q.e.p.d. - Roberto Zaldivar, Stella de Zaldivar, Mercedes Zaldivar y Matías White participan con pesar el fallecimiento de su querido amigo Teddy y acompañan a su familia en este difícil momento.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo (Teddy), q.e.p.d. - Johnny y Jazmín Lottner despiden con mucho cariño al gran Teddy. Abrazan muy especialmente a Vero y acompañan a Veroniquita, a Rafa, a María y a todos los nietos García Mansilla.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo, falleció en la paz del Señor el 9 de noviembre de 2026. - Diego Rubio Supervielle y Andrea García de Rubio y sus hijos participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a Veroniquita y Lalo y sus hijos con mucho cariño.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo (Teddy). - Carlos Angel Mendez y Clarice Buero (as.) lo despiden con tristeza y acompañan a Verónica y Flia. con mucho cariño.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo (Teddy) q.e.p.d., falleció el 9-11-2026. - Carlitos, Pompi y sus hijos, Ximena, Florencia y Santiago despiden con inmenso dolor a su querido amigo de toda una vida. Acompañan con amor a la querida Vero y a sus hijos Veroniquita, Rafa y sus nietos. Ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA MANSILLA, Eduardo (Teddy). - Amigo, tus sobresalientes cualidades quedarán por siempre con nosotros. Te despedimos con profundo dolor y acompañamos a Verónica y Flia.Jorge E. De Malmayne Duppa, María Cristina Maina e hijos.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo, q.e.p.d. - Diego Félix y Laura San Martín despiden a su querido amigo Teddy, recordando tantos buenos momentos compartidos y acompañan con muchísimo cariño a Vero y a sus hijos Verónica y Rafael.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo (Teddy), q.e.p.d. - Roger Zaldívar, Enriqueta Márquez de Zaldívar y familia participan con pesar el fallecimiento de su querido amigo Teddy y acompañan a su familia en este difícil momento.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo. - José Ramiro Reyes Segade, su mujer Georgina y sus hijos Paula, Ramiro y Rafael participan con profundo dolor la partida del gran Teddy y acompañan en este momento a Vero, Rafa y Veronquita. Teddy fuiste un gran luchador y dejaste todo. Eduardo Julio te estará recibiendo con los brazos abiertos. Que en paz descanses.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo, falleció en la paz del Señor el 9 de noviembre de 2026. - Federico Rubio y Diane Supervielle de Rubio y sus hijos despiden con mucha tristeza a su amigo Teddy y acompañan a Verónica y sus hijos con mucho cariño.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo (Teddy), q.e.p.d. - Silvina, María Eugenia, Magdalena, Victoria, Mercedes y Cecilia Cordero despiden a Teddy con enorme tristeza y acompañan a Vero y familia en su gran dolor.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo (Teddy), q.e.p.d. - Monique Hoschet despide a Teddy con todo cariño y abraza a Verónica y los chicos.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo. - Jorge y Mónica Aufiero participan con profundo dolor su fallecimiento, despiden a Teddy con todo cariño y acompañan a Verónica y familia en estos tristes momentos.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo (Teddy), q.e.p.d. - Sonia Benvenuto de Blaquier, sus hijos Sonia y Diógenes de Urquiza, Luis María y Solana Balcarce, Máximo y Damasia Bohtlingk, Gonzalo y Pía Valacco y sus nietos, con inmensa tristeza, despiden a su entrañable amigo, que ya está con Edu y el Pollo. Acompañan con todo amor a Vero, Veroniquita, Rafa y sus familias.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo (Teddy). - Nicolás Pino y familia participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo. - Despedimos a Teddy y abrazamos con inmenso cariño a toda su familia, recordando tantos momentos compartidos. Charles, Ximena, Elina y Pablo Lechère.

GARCÍA MANSILLA, Eduardo (Teddy). - Su amigo Félix Ramírez Saravia lo despide con mucha tristeza y acompaña con todo amor a Verónica, Rafa y Veroniquita.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo. - María Luisa y Mario F. Vigo Leguizamón lo despiden con tristeza y abrazan con mucho cariño a Verónica y familia.

✝ GARCIA MANSILLA, Eduardo, q.e.p.d. - Con mucha tristeza y gran cariño Charlie Etcheverrigaray despide al amigo Teddy, acompañando a Verónica en este tan difícil momento.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo, q.e.p.d. - Fernando Marín y familia despedimos a Teddy de esta vida en la cual hemos compartido muchos momentos y acompañamos a Vero y a su familia. Rogamos una oración en su memoria.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo, q.e.p.d. - Matilde y Elías Mejalelaty junto a sus hijas, acompañan a Verónica y su familia en este momento de profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo, q.e.p.d. - Roberto y Vicky Ruiz (a.) despiden con enorme tristeza al querido Teddy y acompañan con todo su cariño a Vero, Rafael, Verónica y a toda su familia en este doloroso momento. Lo recordarán siempre con mucho afecto.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo, q.e.p.d. - El consejo de administración de Fundación Leer y todo su equipo de trabajo lo despiden con profunda tristeza y agradecimiento por haber estado junto a la fundación con sus consejos y su pasión por la educación desde el primer día. Acompañamos con cariño a su familia.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo, q.e.p.d. - Todos los miembros de la familia Gurmendi acompañan con muchísimo cariño a Vero y su familia en este triste momento y ruegan una oración por Teddy.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo R. (Teddy), q.e.p.d., falleció el 10-11-2026. - Juan Javier Negri y Teresa Malbrán acompañan a Julio y Verónica Pueyrredon y a sus hijos en su gran dolor.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo R. (Teddy), q.e.p.d., falleció el 10-11-2026. - Socios, profesionales y empleados del Estudio Negri & Pueyrredon participan su fallecimiento y acompañan al querido Dr. Julio Pueyrredon y su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa