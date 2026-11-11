SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARCIA MANSILLA, Eduardo Rafael, q.e.p.d. - Su mujer, Verónica; sus hijos, Rafa, Vero y Lalo Martín Valdéz y María Anchorena; sus nietos, Gumi, Jero, María y Manuel, Lucio y Blas, Azul y Justina, lo despiden con enorme tristeza, recordándolo siempre con su humor, su cariño y sus ganas de vivir. Lo despediremos hoy, a partir de las 12 hs., en Parque Memorial. Entierro: 14 hs. ¡Volá alto, Tata!

"✝GARCIA MANSILLA, Eduardo Rafael, q.e.p.d. - Su mujer, Verónica Pueyrredón, lo despide con mucha tristeza y admiración por ser un gran luchador. ""Qué difícil es decirle hasta pronto al amor y compañero de la vida""."

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo Rafael (Teddy). - La comisión directiva del Club de Tennis El Médano, el directorio de Médano Tennis Club S.A. y todos sus empleados despiden a su querido ex presidente y abrazan a Verónica, Vero y Rafa. Los acompañamos en este difícil momento. Gracias Teddy por el enorme aporte que le hiciste a tu adorado Médano.

✝ GARCÍA MANSILLA, Eduardo Rafael, q.e.p.d. - Enrique Braun Estrugamou, Peggy de Corral y sus hijos y nietos despiden con enorme tristeza y dolor a su entrañable amigo de toda una vida y abrazan con inmenso cariño a Verónica y a toda su familia. Que nuestro querido Teddy descanse en paz.

Avisos fúnebres

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