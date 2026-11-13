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GARCIA MANSILLA, Eduardo Rafael

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARCIA MANSILLA, Eduardo Rafael. - Despedimos con mucha tristeza a Teddy y abrazamos con mucho cariño a Verónica y familia. Freddy y Marion Carlés.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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