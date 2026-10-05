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GARCIA PIÑEYRO, Inés
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GARCIA PIÑEYRO de SUNDBLAD, Inés. - Juan José Dotras y Patricia Bouquet (as.) despiden con mucha tristeza a Inés y acompañan al querido Federico y sus hijos con muchísimo cariño.
✝ GARCIA PIÑEYRO de SUNDBLAD, Inés, q.e.p.d. - Juan y Verónica Cornejo (as.) e hijos la despiden con mucha pena y abrazan con mucho cariño a Federico y familia.
Aviso publicado en la edición impresa
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