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GARCÍA SANZ, Miguel Ángel
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GARCÍA SANZ, Miguel Ángel, q.e.p.d. - Su esposa Ana Inés, su hijo Agustín y su familia participan con pesar su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy, a las 15.30, en el Cementerio Jardín de Paz.
Aviso publicado en la edición impresa
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