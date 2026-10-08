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GARIP, Margarita

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARIP, Margarita, q.e.p.d. - Su esposo Carlos Aníbal Valenzuela, sus hijos Rocío, Larkin y Robin Donley y sus hermanos Mónica y Emilio Garip participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. El domicilio de duelo es en Callao 1944.

GARIP, Margarita. - Sus amigos Amelita Silveyra Reyes, Teresa González Fernández, Archie Lanús, Cristina y Carlos Fortin, Tonito y Marinieves Rodriguez Villar, Luis Alfonso Ferrazza, Juan Martín Bouquet, Chicho Basile, Pascual Albanese, Pedro e Inés Markowicz, Raquel Quintana, Santiago Lozano, Ricardo Saldaña, Gabriel Binstein, Gabriela Agosto, Marita Goñi, Roxana Ruffo y Ricardo Branda acompañan al querido Chino en la partida de Magali a la casa del Señor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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