GAROLA, Melva Angélica,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GAROLA de SCHINCA, Melva Angélica, q.e.p.d., falleció el 4-9-2026. - Tus hijos, Gustavo y Fabián, tus hijas políticas, Marisa y Marcela y tus nietos, Luciano, Rafaela, Martina y Federico te despiden con mucho amor y con los más lindos recuerdos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa