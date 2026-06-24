LA NACION

GASTALDI, José María

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GASTALDI, José María, Dr., q.e.p.d. - Chiqui querido, gracias por la hermosa vida que construimos juntos. Tu mujer Mónica Fari.

GASTALDI, José María, q.e.p.d., 23-6-2026. - José María (Abu Chiqui): gracias por tu alegría. Tu mujer Mónica Fari, tu hija Daniela, tu hijo José Mariano y Victoria, y tus nietos Juan Bautista y Baltazar te despedimos con amor rojo y blanco, como tu corazón.

GASTALDI, José María, Dr., q.e.p.d. - Despedimos a Chiqui con tristeza y acompañamos a Mónica en este difícil momento. Stella Maris Fari y Sophie.

GASTALDI, José María, q.e.p.d. - Su cuñada Helena Graciela López Imizcoz de Gastaldi, sus sobrinos Hernán y Diego Gastaldi y sus respectivas familias despiden a Chiqui con el cariño de siempre.

GASTALDI, José María, Prof. Dr. q.e.p.d. - Su amigo Luis F. P. Leiva Fernández lo despide con cariño y ruega una oración en su memoria.

GASTALDI, José María, Dr. - Con excepcional afecto y respetuosa admiración lo despido. Ofrezco y pido oraciones por su eterno descanso y el consuelo de sus seres queridos. Dra. Maite García.

GASTALDI, José María, q.e.p.d. - El presidente del Automóvil Club Argentino, César Carman y la comisión directiva participan con profundo pesar el fallecimiento de quien haya sido presidente del tribunal de honor de la institución, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

GASTALDI, José María, Dr., q.e.p.d., falleció el 23-6-2026. - El vicepresidente emérito de la Universidad de Belgrano, Dr. Eustaquio Castro, despide con profundo pesar al Dr. José María Gastaldi, recordando con gratitud su valiosa contribución académica y humana como decano de la Facultad de Derecho y distinguido profesor de la universidad. Acompaña a su familia con afecto y ruega una oración en su querida memoria.

GASTALDI, José María, Dr., q.e.p.d., falleció el 23-6-2026. - La comunidad de la Universidad de Belgrano, su presidente Dr. José Luis Ghioldi, directivos, docentes, empleados, alumnos y graduados despiden con profundo pesar a quien fuera decano de la Facultad de Derecho y destacado profesor de esta casa de estudios, y ruegan una oración por su eterno descanso.

GASTALDI, José María, Dr., q.e.p.d., falleció el 23-6-2026. - El consejo de administración de la Fundación Universidad de Belgrano, doctor Avelino Porto, participa con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera decano de la Facultad de Derecho y distinguido profesor de la universidad, acompaña a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento, y ruega una oración en su memoria.

GASTALDI, José María, q.e.p.d. - César Carman (h.) participa con dolor su fallecimiento, acompaña a su familia y ruega oraciones en su memoria.

GASTALDI, José María. - Raúl L. y María Carman despiden a su querido amigo y rezan por él.

GASTALDI, José María, falleció el 23-6-2026. - Elena Crivellari Lamarque despido a quien fuera mi profesor de derecho civil en la UBA y lo acompañara luego como docente en las Universidades de Belgrano y Morón. Asimismo, fue el director de mi tesis doctoral. Fue un gran inspirador, un amigo y excelente persona. Que descanses en paz querido José María.

GASTALDI, José María, q.e.p.d. - Daniel Sabsay participa la partida de su profesor y amigo y abraza a su familia en este momento tan triste.

GASTALDI, José María, q.e.p.d. - Sandra y Jerónimo Villalobos y familia lamentan el fallecimiento de Chiqui, recordándolo con mucho cariño y acompañando a Mariano y familia en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

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