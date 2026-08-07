GATTELUK, Elena Agafia,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GATTELUK viuda de MUGA, Elena Agafia, q.e.p.d., falleció el 24-7 2026. - La empresa Ushuaia Drake, su equipo directivo y todo su personal participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su managing partner y creative director, Julio Muga, y de Sandra Lilian Muga. Acompañan a ambos y a toda su familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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