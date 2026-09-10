SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ GELBLUNG, Samuel. - Querido tío Chiche, siempre te recordaremos. Descansa en paz. Te queremos tus sobrinos Iván, Jeremías y Bárbara, y sus familias.

✡ GELBLUNG, Samuel, Z.L. - Ignacio Zuleta y Trini Vergara despiden con dolor al amigo Chiche y acompañan a la familia en este momento.

GELBLUNG, Samuel (Chiche), 9-9-2026. - Una leyenda del periodismo argentino. Maestro querido, la banda Atlántida llora tu partida y te despide con admiración y cariño. Norberto y Susy Angeletti, Gabriela Cociffi, Ana Donofrio, Luis Dieguez, Gerardo Heidel, Luján Gutiérrez y Gache, Graciela Maya, Alberto Oliva, Juan Porras, Danielle Raymond, Lucía Uriburu, Graciela Bruno y Hugo Ferrer. Nuestro abrazo apretado a Cristina y los chicos.

✡ GELBLUNG, Samuel, (Chiche) Z.L., falleció el 9-9-2026. - El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, y su esposa, María Belén Ludueña, despedimos con pesar a Chiche, reconocido periodista y figura destacada de la comunicación argentina, cuya extensa trayectoria dejó una profunda huella en la vida pública y cultural de nuestro país. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento.

GELBLUNG, Samuel, (Chiche). - Infomedia Consulting despide a su amigo Chiche, con enorme cariño y admiración por su inigualable profesionalismo e imaginación periodística.

Avisos fúnebres

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