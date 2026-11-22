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GERSHANIK, Juan Jorge
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ GERSHANIK, Juan Jorge, Z.L., falleció en New Orleans, EEUU, el 18-11-2026. - Su hermana Yolanda y sus sobrinos Leonardo, Guillermo y Ricardo participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan a Ana Ester y a toda la familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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