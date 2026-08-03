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GIGENA, Ricardo Luis,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GIGENA, Ricardo Luis, q.e.p.d. - Hasta siempre muy querido amigo, que lindo fue compartir la vida contigo. Que bien la pasamos, te recordaremos con las risas que nos arrancabas. Lo despide con mucho cariño su ahijada Josefina, Ricky e Irene G. Victorica y Flia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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