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GIGENA, Ricardo Luis

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GIGENA, Ricardo Luis (Dicky). - Su esposa Margarin, sus hijos Fernando, Eloísa y Francisco y Julia y sus nietos Joaco, Adan, Margarita, Martina, Belisario y Félix participan con tristeza su fallecimiento e invitan a despedirlo hoy, velatorio de 10 a 12 hs., misa a las 12, en el Memorial.

GIGENA, Ricardo Luis, q.e.p.d. Fernando Boulin, Laura Benavidez, sus hijos, yernos y nietos despiden con tristeza a Dicky y acompañan a Margarin, Francisco, Eloisa, Fernando y nietos en este doloro momento.

GIGENA, Ricardo Luis (Dicky), q.e.p.d. - Muy querido Dicky, te despedimos hoy con los mejores recuerdos de tu amistad, alegría, bonhomía y todo lo compartido. Acompañamos a Margarin y a los chicos con nuestras oraciones. Jorge y Adriana Matheu e hijos.

GIGENA, Ricardo Luis, q.e.p.d. Sus compañeros de la camada del 63 del San Juan El Precursor despiden a su amigo Dicky con mucho cariño.

GIGENA, Ricardo Luis. - Silvia y Luis Bameule e hijos despiden a un gran amigo y pediatra, y acompañan a Margarin e hijos en este momento tan triste.

Avisos fúnebres
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