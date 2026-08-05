SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GIGENA, Ricardo Luis, (Dicky). - María y Tomás Ayerza, Tomi, Lupe y Pedro despedimos con profunda tristeza a Dicky, quien fue parte muy importante de nuestras vidas. Abrazamos con todo el corazón a Marga, Fer, Elo, Fran y sus familias.

Avisos fúnebres

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