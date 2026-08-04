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GIGENA, Ricardo
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GIGENA, Ricardo, q.e.p.d., falleció el 2-8-2026. - Eduardo Roca, Jorge Graci y Susini, Juan Besagni, Federico Huidobro, Juan Carlos Puigdeval, Marcelo Serantes y Eduardo Laurencena despiden al excelente pediatra y mejor amigo con una oración en su memoria.
✝ GIGENA, Ricardo (Ricky) q.e.p.d. - Sus amigos del grupo de tenis Todos con Isma del Club Náutico San Isidro lamentan con profundo pesar su fallecimiento, lo recuerdan con inmenso cariño y ruegan oraciones en su memoria.
✝ GIGENA, Ricardo, (Dicky). - Te despedimos con un cariño enorme. Ignacio y María José Ibarbia y Flia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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