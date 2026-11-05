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GIMENEZ BURLO, José
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GIMENEZ BURLO, José. - Los vecinos del edificio Cerviño 4000 participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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