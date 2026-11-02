SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GIORGI, Marcela, q.e.p.d. - Telefónica Móviles de Argentina la despide con profundo dolor. Su voz fue parte de la identidad de Movistar Argentina y acompañó durante años la comunicación de la marca. Abrazamos a su familia y amigos en este momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa