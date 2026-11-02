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GIORGI, Marcela
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
GIORGI, Marcela, q.e.p.d. - Telefónica Móviles de Argentina la despide con profundo dolor. Su voz fue parte de la identidad de Movistar Argentina y acompañó durante años la comunicación de la marca. Abrazamos a su familia y amigos en este momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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