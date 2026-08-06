GIORGI, Norma
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GIORGI de MARIANI, Norma (Coca). - Acompañamos a Gustavo y a Mariana en este difícil momento. Horacio Turri y Paula Devotto.
✝ GIORGI de MARIANI, Norma (Coca). - Acompañamos con mucho cariño a Gustavo, Mariana y a toda la querida familia Mariani en este momento de dolor. Sandra y Ricardo Torres.
✝ GIORGI de MARIANI, Norma, (Coca). - Acompañamos a Gustavo, Mariana y familia en la partida de Coca con mucho cariño. Carolina Sigwald y Archie Spillmann.
✝ GIORGI de MARIANI, Norma, (Coca), falleció el 4-8-2026. - Saúl y Gilda Zang acompañan a la familia Mariani en este triste momento.
✝ GIORGI de MARIANI, Norma, (Coca), falleció el 4-8-2026. - Caro Zang e hijos acompañan y abrazan con mucho amor a todos los Mariani en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa