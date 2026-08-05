El abogado de Candela Arizaga, la novia de Facundo Moyano: “El examen toxicológico arrojó que consumió cocaína”.

Una confusa escena ocurrida en la vía pública derivó en un escandaloso episodio que involucra al dirigente sindical Facundo Moyano y a su pareja, la modelo Candela Arizaga. El abogado de la joven de 23 años, que terminó internada el martes en el Hospital Pirovano luego de ser asistida mientras corría semidesnuda por el barrio porteño de Belgrano, confirmó que el examen toxicológico al cuerpo de la mujer detectó consumo de cocaína.

“Consumieron solo cocaína. El examen toxicológico de Candela así lo arrojó”, afirmó Diego Storto este martes por la noche, en diálogo con la señal televisiva América. El letrado aseguró que la joven, que todavía no declaró ante la Justicia, permanecía “destrozada” por lo ocurrido. “Estuve tres horas con ella durante la tarde tratando de reconstruir, con mucho profesionalismo, las dos noches que vivió”, sostuvo.

Aparecieron videos de Facundo Moyano corriendo a Candela Arizaga tras salir de su departamento en Belgrano

Además, informó que se presentó en la causa como representante de la víctima bajo la figura de particular damnificado y cuestionó el desarrollo de la investigación. “No está todo aclarado [en alusión a lo que dijo Moyano este martes por la noche tras salir de la comisaría donde estuvo demorado]. El fiscal dispuso un allanamiento a las 10 de la mañana y el operativo en el departamento fue hecho recién a las 16. Antes de eso tenemos registrada a una persona que ingresó a sacar cosas”, afirmó y habló de “irregularidades” y de objetos de Candela “que claramente ya no están en la vivienda”.

Storto también reveló el relato que le brindó Arizaga. “Ella me dijo que sintió miedo, que quiso irse y que escapó por la situación que estaba viviendo dentro del departamento”, señaló el letrado y reiteró que la joven “tiene aún un relato muy difuso de lo que pasó; está en shock”. “Fue una de las veces que más me costó conectar con una persona”, recordó el abogado sobre la manera en que encontró a la pareja de Moyano, y dijo que será el fiscal quien determine si hubo o no privación ilegítima de la libertad, si hubo suministro o no.

El abogado de Candela Arizaga, la novia de Facundo Moyano: “El examen toxicológico arrojó que consumió cocaína”.

“Puedo asegurar que Candela no consumía drogas hasta que empezó la relación con este chico, que fue en enero de este año”, dijo el abogado de la joven.

Respecto de lo ocurrido durante las últimas horas, Storto contó que la pareja de Moyano le relató que el domingo fueron a ver el partido que jugó River en su cancha contra Rosario Central y que, luego de finalizado ese encuentro, concurrieron a la casa de él. “Comienzan a drogarse los dos. La situación, el consumo, se les fue de las manos. Se les acabó [la droga] y llamaron a este Pinocho [un supuesto dealer]”, prosiguió. “Cuando se habla de consumo acordado, me parece que no va por ahí la figura”, dijo el abogado de la joven, que indicó que para él la Justicia deberá determinar si hubo una situación de “violencia psicológica”.

Al ser consultado sobre qué pasó para que ella saliera del departamento, tal como quedó grabado en los videos, Storto dijo que “ahí está la nebulosa donde yo no quiero empezar a escarbar porque me dice ‘pasó esto, pasó lo otro’ y no quiero preguntar cosas incómodas en esta situación; quería que hablara ella; por momentos decía algo y luego pululaba por un relato contrario”.

El abogado de Candela Arizaga, la novia de Facundo Moyano: “El examen toxicológico arrojó que consumió cocaína”.

“Me dijo que vivió una situación que no quiere vivir nunca más”, resaltó el letrado de la joven, que agregó que Candela “no recuerda si había una tercera persona” en ese departamento. Dijo que la mujer, que aclaró que no tiene golpes sino algún signo físico en las plantas de los pies por haber corrido descalza por la zona de Barrancas de Belgrano, habló de “un ataque de pánico”, que “venía acumulando miedo” y es ahí “cuando se larga a correr”.

Moyano había sido detenido en la madrugada de este martes y recuperó la libertad horas más tarde, luego de que Arizaga declarara ante la Justicia que no había sido golpeada ni privada de su libertad. No obstante, el gremialista continúa procesado en la causa y deberá cumplir una serie de medidas impuestas por la Justicia, entre ellas la prohibición de acercarse a la joven a menos de 300 metros.

Tadeo Bourbon - LA NACION

En las próximas horas, Arizaga sería entrevistada por profesionales del Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID), un cuerpo especializado del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad que brinda asistencia a víctimas de delitos en situación de vulnerabilidad.