SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GIOVINAZZO, Ana, q.e.p.d., falleció el 1 de septiembre de 2026. - Su mamá Nilda Falcón de Giovinazzo la despide, abrazándola por siempre, con todo el amor del mundo.

✝ GIOVINAZZO, Ana, q.e.p.d., 1-9-2026. - Su hermano Pablo, Cecilia Moche (a.) y sus hijos Manuel, Josefina, Francisco, Luz (a.), Juana y Violeta (a.) participan con mucha tristeza su fallecimiento. Volá alto, querida hermana.

✝ GIOVINAZZO, Ana, q.e.p.d., falleció el 1 de septiembre de 2026. - Sus hermanos Cecilia, Laura, María, Pablo y María Cecilia Moche y todos sus sobrinos la despiden, deseándole con mucho amor paz eterna y un cielo abierto de par en par. Rogamos una oración en su memoria.

✝ GIOVINAZZO, Ana, q.e.p.d. - Martín Zuppi y Paula Gimbatti despiden con pesar a su querida amiga y elevan una oración en su memoria.

✝ GIOVINAZZO, Ana. - Antonio, Valeria y Jacinta Bestani participan su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

GIOVINAZZO, Ana. - Anita, amiga querida, incondicional en los momentos más difíciles. Pocas personas estuvieron siempre como vos. Agradecemos a la vida por haberte tenido y te despedimos con mucho cariño, sabiendo que vas a estar siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones. Gracias por haber estado en nuestra vida y en la de nuestros hijos como pocos estuvieron. Willy, Tomi, Fran, Luca y Anto Navone.

✝ GIOVINAZZO, Ana, q.e.p.d. - Emiliano (a.), Verónica, Beltrán (a.) y Cayetana Espasandin despiden a Anita con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

GIOVINAZZO, Ana, q.e.p.d. - Los miembros de Gio Bursatil S.A. despiden con profundo pesar a Ana Giovinazzo y acompañan afectuosamente a su familia en este doloroso momento, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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