Países Bajos trasladó miles de millones en oro a Londres como medida de “preparación para la crisis”

El Banco Central de los Países Bajos informó este miércoles que retiró miles de millones de dólares en oro de Estados Unidos y los trasladó a Londres por la “creciente inestabilidad geopolítica”.

De Nederlandsche Bank (DNB, por sus siglas en neerlandés) anunció este miércoles que retiró 86 toneladas de oro -que valen casi US$12.000 millones- de Estados Unidos y Canadá, en una compleja operación que duró varios meses.

El oro se encuentra ahora bajo custodia del Banco de Inglaterra, donde el metal precioso puede negociarse con mayor facilidad “en caso de crisis”, añadió.

“Esperamos no tener que utilizarlos nunca, pero sí necesitamos fortalecer nuestra resiliencia y preparación”, afirmó el presidente del banco, Olaf Sleijpen.

El oro tiene una baja correlación con otros activos financieros tradicionales como los bonos y las acciones, lo que ayuda a reducir el riesgo global de las inversiones

La decisión se produce en medio de una disputa comercial en curso entre Estados Unidos y Canadá, después de que ambos países anunciaran nuevos aranceles mutuos tras el fracaso de las negociaciones comerciales.

DNB informó que la transferencia, que tuvo lugar entre marzo y agosto, consistió en el traslado de 27 toneladas de lingotes de oro desde Nueva York y Ottawa hasta Zeist, en Países Bajos.

Posteriormente, se trasladó a Londres una cantidad y calidad similares, sin necesidad de fundir las barras. Aún no se reveló cómo se transportó tanto oro a través del océano Atlántico.

El resto de la transferencia se realizó mediante la venta del oro en Nueva York y su posterior recompra en Londres, informó el banco.

“La combinación de los procesos de compraventa y transporte físico permitió a DNB diversificar los riesgos asociados a un traslado físico de oro tan complejo”, aseguró en un comunicado.

DNB no confirmó a qué se refería con su mención de “inestabilidad geopolítica”, pero la economía estadounidense sigue en una situación incierta debido a la guerra que mantiene el país con Irán, lo que afectó el comercio mundial.

El oro es fundamental en el mercado financiero porque actúa como un activo de refugio seguro

Canadá, en tanto, se vio gravemente afectado por los aranceles estadounidenses sobre sus sectores clave de acero, aluminio, madera y automóviles, así como por un gravamen adicional del 50% sobre bienes canadienses por un valor aproximado de 28.000 millones de dólares canadienses (US$20.000 millones), anunciado en agosto.

DNB afirmó que los lingotes que se encuentran en poder del Banco de Inglaterra “se consideran el oro más fácilmente negociable del mundo” y, por lo tanto, está más disponible en caso de crisis que si aún estuviera en Estados Unidos. o Canadá.

Antes del cambio, DNB mantenía el 31,3% de su oro en Nueva York y 19,7% en Ottawa. Ahora, estas cifras han caído a 18,5% en ambos países.

Las reservas totales de oro en los Países Bajos ascendían a 612,4 toneladas a finales de 2025 y estaban valoradas en €72.200 millones (US$85.000 millones), según DNB.

Tras esta medida, la participación del Banco Central neerlandés en las reservas de oro de Londres ha aumentado de 18,1% a 32,1%, mientras que aún mantiene el 30,8% de sus reservas en territorio nacional.