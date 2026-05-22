SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GIUNTA, María Luisa Ubieta de, q.e.p.d. - Los vecinos del consorcio de propietarios Castex 3448 lamentan profundamente el fallecimiento de la estimada María Luisa y acompañan a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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