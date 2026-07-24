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GODOY, Irma,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GODOY de CIAPUSCIO, Irma, (Vita). - Con tristeza infinita, te despedimos tus hijos Guiomar, Mariano, María Eugenia y Juan Andrés; tus hijos políticos Wilfredo, Liliana, Fernando y Fabiana; tus adorados nietos Tomás, Andrés, Santiago, Lucía, Mateo, Julia y Dante y tus bisnietos Pedro y Bruno. Tu bondad y tu cariño estarán siempre con nosotros.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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