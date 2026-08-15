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GOENAGA, Néstor Ignacio

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GOENAGA, Néstor Ignacio. - Néstor I. Goenaga y Cía. S.A., en nombre de su actual directorio, comunica con profundo dolor que el 14 de agosto de 2026, en Azul, falleció Néstor Ignacio Goenaga, fundador de la sociedad anónima que lleva su nombre, quien supo rodearse de buenos amigos y clientes para llevar adelante y hacer crecer la empresa consignataria de haciendas. Su sencillez y calidad humana siempre serán recordadas. A sus familiares, nuestras más sentidas condolencias.

GOENAGA, Néstor Ignacio. - Jacinta y Federico Romero (as.), hijos y nietos participan con dolor la partida del querido amigo y acompañan con todo amor y oraciones a Juan Ignacio, Juan Iturralde y toda la gran familia Goenaga.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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