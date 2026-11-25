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GONZÁLEZ, Carlos
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GONZÁLEZ , Carlos, q.e.p.d., falleció el 22-11-2026. - El equipo de Kia Argentina acompaña a su familia en su dolor y pide una oración por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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