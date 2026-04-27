SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GONZALEZ, Inés, q.e.p.d., falleció el 26-4-2026. - Su hermano Manuel y Ana María Sambade; sus hijos Santiago, Agustín y M. Candelaria y demás familiares la despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy, a las 15, en el cementerio de la Chacarita.

Avisos fúnebres

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