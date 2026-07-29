1
GONZALEZ LARRAIN, Francisco,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GONZALEZ LARRAIN, Francisco, q.e.p.d. - Su mujer Junnie. sus hijos Pilar, Francisco y M. Paz, sus yernos Michel y Francisco, su querida familia Sackmann Sala, Ernesto y Tiziana, Angie y Cristian, Pilar y Santiago, Esteban y Mechi, y Clarita y Rodolfo; junto a sus nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a sus familiares y amigos elevar una oración por el eterno descanso de su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Una prueba de ADN confirmó que Bernarda Vera, considerada desaparecida de la dictadura de Pinochet, estaba con vida en la Argentina
- 3
“La próxima no pedirán plata”: invitados y ausentes a la cena a la que todos querían ir
- 4
El vice de Lula calificó como “lamentables” los insultos de Milei y consideró que perjudican a la Argentina