SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GONZALEZ LARRAIN, Francisco, q.e.p.d. - Su mujer Junnie. sus hijos Pilar, Francisco y M. Paz, sus yernos Michel y Francisco, su querida familia Sackmann Sala, Ernesto y Tiziana, Angie y Cristian, Pilar y Santiago, Esteban y Mechi, y Clarita y Rodolfo; junto a sus nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a sus familiares y amigos elevar una oración por el eterno descanso de su alma.

Avisos fúnebres

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