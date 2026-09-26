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LA NACION

GONZÁLEZ ORO, Oscar Mario

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GONZÁLEZ ORO, Oscar Mario. - Editorial Taeda despide con mucha tristeza a Oscar Mario González Oro y acompaña a sus seres queridos, elevando una plegaria al cielo por su alma.

GONZÁLEZ ORO, Oscar Mario. - Mario Montoto y familia despedimos con inmenso dolor a nuestro entrañable amigo, en la certeza de que su memoria quedará siempre con nosotros.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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