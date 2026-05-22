SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GONZÁLEZ, Roberto Amadeo, q.e.p.d., falleció el 21-5-2026. - Valendam S.A. participa con mucho pesar el fallecimiento de su socio director y acompaña afectuosamente a su familia.

Avisos fúnebres

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