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GONZÁLEZ, Roberto Amadeo,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GONZÁLEZ, Roberto Amadeo, q.e.p.d., falleció el 21-5-2026. - Valendam S.A. participa con mucho pesar el fallecimiento de su socio director y acompaña afectuosamente a su familia.
Aviso publicado en la edición impresa
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